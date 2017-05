Familienaktionäre stoßen Hella-Aktien für 106 Millionen Euro ab

Mitglieder der Hella-Eigentümerfamilien Behrend und Hueck trennen sich von weiteren Anteilen an dem Scheinwerfer-Hersteller. Sie warfen am Dienstag nach Börsenschluss über die Deutsche Bank und das Bankhaus Lampe 2,34 Millionen Hella-Aktien auf den Markt, wie die Institute mitteilten. Der Deutschen Bank zufolge wurden die Papiere zu 45,50 Euro je Stück verkauft, was einen Abschlag von 1,6 Prozent auf den Schlusskurs vom Dienstag bedeutete. Nach Reuters-Berechnungen kam die Platzierung damit auf einen Brutto-Erlös von rund 106,5 Millionen Euro. Die Aktien - gut zwei Prozent des Grundkapitals des Unternehmens aus Lippstadt - wurden bei großen Investoren platziert.

Die Familien machen sich bei dem Verkauf die Entwicklung des Aktienkurses zunutze, der am Montag mit 46,38 Euro auf den höchsten Stand seit mehr als eineinhalb Jahren gestiegen war. Im späten Handel gerieten sie am Dienstag unter Druck und fielen um 2,7 Prozent.

60 Prozent der Anteile beider Familien an dem Autozulieferer sind über einen Poolvertrag gebunden. Die Aktien dürfen bis 2024 nicht verkauft werden. Darüber hinaus halten Familienmitglieder aber weitere knapp zehn Prozent an Hella, die zum Streubesitz gezählt werden. Daraus stammen die nun zum Verkauf gestellten Papiere.

(Reuters)