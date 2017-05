Helmut Sachers Kaffee hat Insolvenz angemeldet

Über das Vermögen der Helmut Sachers Kaffee GmbH wurde beim Landesgericht Wiener Neustadt ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Die Gründe für das Abgleiten in die Insolvenz sowie die aktuellen Vermögensverhältnisse müssen im Zuge des Verfahrens erst überprüft werden, berichtet der Gläubigerschutzverband AKV. Die 1929 in Wien gegründete Kaffeerösterei bietet den Gläubigern eine Quote von 20 Prozent. Masseverwalter ist Rechtsanwalt Michael Lentsch aus Wiener Neustadt.