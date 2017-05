Ferdinand Piech will ein letztes Mal in den Porsche-Aufsichtsrat

Der 80-Jährige VW-Firmenpatriarch Ferdinand Piech kandidiert neben fünf weiteren Vertretern der Eignerseite für ein Mandat im Aufsichtsrat des VW-Hauptaktionärs Porsche SE. Arbeitnehmer werden dem Kontrollgremium nach einer einvernehmlichen Regelung nicht mehr angehören. Piech ließ sich seit seinem Rücktritt als VW-Aufsichtsratschef im Frühjahr 2015 fast nicht mehr in der Öffentlichkeit blicken. Seinen Anteil von knapp 15 Prozent an der von den Familien Porsche und Piech kontrollierten Porsche SE verkaufte er im April an seinen Bruder Hans Michel Piech. So lange die Transaktion noch nicht förmlich abgeschlossen ist, will Piech dem Aufsichtsrat weiter angehören.

Bei Vollzug des Verkaufs dürfte Piech sein letztes verbliebenes Mandat im VW-Imperium in absehbarer Zeit niederlegen, sodass ein Familienmitglied aus der vierten Generation nach dem Gründervater der Autodynastie und Käfer-Erfinder Ferdinand Porsche nachrücken kann. Die Abstimmung auf der Hauptversammmlung ist eine Formsache - stimmberechtigt sind nur die Stammaktien, die vollständig von den Familien Porsche und Piech gehalten werden. Auch Gegenanträge von Vorzugsaktionären - etwa auf Verweigerung der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat wegen ungenügender Aufklärung des Dieselskandals - haben keine Erfolgsaussichten.

(Reuters)