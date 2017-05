Millionenpleite eines Reisebüros mit 10 Filialen

Über das Vermögen der World of Travel Reisebüro GmbH wurde am Landesgericht St. Pölten ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Wie die Gläubigerschutzverbände AKV und KSV1870 berichten, sind von der Insolvenz 46 Dienstnehmer und rund 40 Gläubiger betroffen. Die Gesamtverbindlichkeiten betragen 3,2 Millionen Euro.

Das Unternehmen von Harald Pree, das am Firmensitz in St. Valentin, Niederösterreich, und in Oberösterereich insgesamt zehn Reisebüros betreibt, soll nach einer Restrukturierung fortgeführt werden. Masseverwalterin ist Rechtsanwältin Ursula Reisch aus St. Pölten.

Als Grund die Insolvenz werden hohen Investitionskosten im Zusammenhang mit der Erweiterung des Geschäftsbetriebes und der Erschließung neuer Geschäftsfelder genannt, die nicht im Kernbereich ds Unternehmens lagen. Weiters habe es massive Umsatzeinbußen aufgrund der politischen Lage in der Türkei sowie Terroranschlägen in beliebten europäischen und außereuropäischen Reisedestinationen, insbesondere Ägypten, gegeben.