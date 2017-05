Michael Kors sperrt über 100 Läden zu

Auch Luxuslabels sind nicht vor dem Minus gefeit: Der Luxusmode-Hersteller Michael Kors ist in die roten Zahlen gerutscht und will bis zu 125 seiner weltweit 960 Filialen schließen. Vor allem die Geschäfte in Europa und den USA liefen schlecht, teilte das für seine Handtaschen und Schuhe bekannte US-Unternehmen am Mittwoch mit. Das konnten Zuwächse in Asien nicht ausgleichen.

Der Konzernumsatz sackte im ersten Quartal um rund elf Prozent auf 1,06 Milliarden Dollar (949 Millionen Euro) ab. Unter dem Strich stand ein Verlust von 26,8 Millionen Dollar nach 177 Millionen Dollar Gewinn vor Jahresfrist. Für das Gesamtjahr sagte Kors 4,25 Milliarden Dollar Umsatz und damit weniger als von Analysten erwartet voraus. Firmenchef John Idol erklärte, man müsse mehr tun, um die Kunden wieder für die Marke zu begeistern. Die Aktien des Konzerns verloren vorbörslich rund sechs Prozent.

(APA/Reuters)