Akzo Nobel pfeift auf milliardenschweres Übernahmeangebot

PPG werde keine offizielle Übernahmeofferte für Akzo Nobel abgeben, teilte die US-Firma am Donnerstag mit. Die Spitzen des niederländischen Konzerns hätten jegliche Gespräche verweigert und auch Anrufe und Briefe nicht beantwortet, sagte PPG-Chef Michael McGarry. Die an der Amsterdamer Börse notierten Aktien von Akzo fielen nach dem Aus für die Offerte um drei Prozent. Durch die Fusion wäre ein neuer Weltmarktführer für Farben- und Lacke entstanden. Vollkommen sicher sind die Niederländer damit aber nicht vor PPG. Die Firma aus Pittsburgh darf in sechs Monaten einen neuen Versuch starten.

Zuvor hatte das Traditionsunternehmen - vor allem bekannt mit Marken wie Dulux - ein drittes und aufgestocktes Übernahmeangebote von PPG als zu niedrig abgelehnt. Einigen Akzo-Anteilseignern gefiel die Blockadepolitik gegenüber den Amerikanern nicht. Der für sein aggressives Finanzgebaren bekannte Hedgefonds Elliott Advisors, der mehr als drei Prozent an dem BASF-Rivalen hält, hatte ebenso wie der Finanzinvestor Columbia Threadneedle das Akzo-Management aufgefordert, Kontakt zu PPG aufzunehmen. Ein Gericht hatte jedoch eine entsprechende Aktionärsklage Anfang der Woche abgelehnt und damit die Position von Akzo-Chef Ton Büchner gestärkt.

(Reuters)