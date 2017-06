Frühaufstehen für den Umsatz

Um sieben Uhr in der Früh gibt es wenige Orte, an denen man gern wäre. Der Karlsplatz schafft es eher nicht in die Auswahl. Dennoch ist die Stimmung im kleinen Kaffee im Resselpark zwischen Technischer Universität und U-Bahn an diesem Donnerstagmorgen Ende April ausgelassen. Donnerstags trifft sich hier ausnahmslos jede Woche das „Chapter Schubert“.