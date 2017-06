Einstweilige Verfügung: Uber-Fahrern droht saftige Geldstrafe

Wer über Uber eine Fahrt bestellt, wird in aller Regel von einem Mitarbeiter eines Mietwagenunternehmens chauffiert. Immer mehr Mietwagenunternehmen stellen nämlich in Österreich der niederländischen Plattform ihre Fahrer zur Verfügung. Doch genau das werden sich künftig gründlich überlegen. Denn das kann für sie sehr teuer werden. Das Handelsgericht Wien erließ in einem Rechtsstreit zwischen einem Taxiunternehmen und einer Mietwagenfirma eine Einstweilige Verfügung (noch nicht rechtskräftig), die für Uberfahrer weitreichend Auswirkungen haben dürfte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.06.2017)