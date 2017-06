„Elite ist in Österreich ein schlimmes Wort“

Der niedrige Ölpreis hat dem - teilweise zur OMV gehörenden - Kunststoffkonzern Borealis zwei Rekordergebnisse in Folge beschert. Dennoch glaubt Konzernchef Mark Garrett nicht an einen allgemeinen Aufschwung. Die wirtschaftliche Erholung sei nämlich nur vom billigen Zentralbankgeld induziert, und nicht von einer zukunftsweisenden Industriepolitik in Europa. In Österreich sei das Bild ähnlich. So bräuchte es laut Garrett dringend heimische Elite-Unis. Wenn Borealis Top-Mitarbeiter braucht, sucht der Konzern diese nämlich nicht in Österreich, sondern bei drei ganz konkreten Unis im Ausland.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.06.2017)