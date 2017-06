Krise bei Uber: Muss der Gründer gehen?

San Francisco/Wien. Vielleicht ist es der normale Umgang bei einem Start-up, vielleicht ist es spätpubertäres Verhalten, vielleicht ist es aber auch einfach nur Dummheit. Als Mitarbeiter des US-Fahrtendienstes Uber 2013 in Miami den Erfolg des Unternehmens feierten, schrieb Mitgründer und Firmenchef Travis Kalanick folgendes E-Mail mit Verhaltensregeln: „Kein Sex mit anderen Angestellten, außer a) ihr habt die Person um dieses Privileg gefragt und sie hat mit einem begeistern ,Ja, ich will Sex mit dir haben‘ geantwortet und b) die zwei (oder mehr) von Euch arbeiten nicht in der gleichen Befehlskette. Ja, das bedeutet, dass Travis auf dieser Reise zölibatär sein wird.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.06.2017)