Die Immobilienfirma s Immo zieht sich aus Bulgarien zurück. Der börsennotierte Konzern verkauft seine Anteile am Einkaufszentrum Serdika Center sowie am Bürogebäude Serdika Offices an New Europe Property Investments plc (NEPI). Entsprechende Verträge seien heute, Dienstag unterzeichnet worden, gab das Unternehmen Dienstagnachmittag bekannt.

Die Transaktion führe zu einem Nettozufluss im Konzern (nach Rückführung von Kreditfinanzierungen) von rund 80 Mio. Euro und habe außerdem einen positiven Effekt auf das Periodenergebnis, heißt es in einer Mitteilung der Firma. Die Transaktion stehe unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die bulgarische Wettbewerbsbehörde. Das Closing wird für die nächsten Monate erwartet.

Das bulgarische Einkaufszentrum Serdika Center umfasst über 200 Shops auf einer Nutzfläche von rund 47.000 m2, die Serdika Offices haben eine Nutzfläche von rund 28.500 m2. Die verkauften Immobilien machen flächenmäßig rund 8 Prozent des gesamten Immobilienportfolios der s Immo aus.

(APA)