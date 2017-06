"Schlachten ist für alle Tiere der unangenehme Teil"

Biolebensmittel kosten rund 30 Prozent mehr als konventionelle Lebensmittel. Der Unterschied sei für die Kunden allerdings auch nachweislich schmeckbar, sagt Martina Hörmer, die beim Rewe-Konzern für die Bio-Marke Ja!Natürlich verantwortlich ist. So würden Bio-Tiere glücklicher leben und müssten auch im Schlachthof nicht so lange warten wie andere Tiere. Kontrolliert wird das von Ja!Natürlich und einer bekannten Umweltschutzorganisation. Unter gewissen Umständen kann es allerdings auch in Bio-Lebensmitteln Rückstände von Schadstoffen geben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.06.2017)