Lufthansa-Chefaufseher Mayrhuber geht angeblich schon im Herbst

Bei der AUA-Mutter Lufthansa steht einem Bericht zufolge noch heuer ein Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrates an. Als Nachfolger des Österreichers Wolfgang Mayrhuber als Chefkontrolleur wird laut "Wirtschaftswoche" der ehemalige Lufthansa-Finanzvorstand und frühere Merck-Chef Karl-Ludwig Kley gehandelt, der seit 2013 im Aufsichtsrat von Europas größter Fluggesellschaft sitzt.

"Wolfgang Mayrhuber wird schon im Herbst und möglicherweise sogar schon im September sein Amt niederlegen", zitiert das Magazin am Mittwoch eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Grund des vorzeitigen Wechsels seien gesundheitliche Gründe, schreibt das Blatt. Ein Konzernsprecher wollte den Bericht nicht kommentieren.

Planmäßig bis 2018

Der frühere Lufthansa-Vorstandschef Mayrhuber seht seit 2013 an der Spitze des Aufsichtsrats. Planmäßig soll der 70-Jährige diese Funktion bis zur Hauptversammlung 2018 ausüben. Der mögliche Nachfolger Kley war von 1998 bis 2006 Finanzvorstand des Konzerns. Von 2007 bis 2016 leitete der Manager den deutschen Pharma- und Chemiekonzern Merck. Als "eher sachlicher Mensch" sei er eine "gute Ergänzung zum leidenschaftlichen Konzernchef Carsten Spohr", sagte ein Lufthansa-Insider der "Wirtschaftswoche".

Kley (66) wird in Medien immer mal wieder als möglicher Nachfolger Mayrhubers gehandelt. Vor rund eineinhalb Jahren hatte der promovierte Jurist in einem Interview Interesse an dem Posten des Lufthansa-Chefkontrolleurs bekundet. "Würde ich gefragt, wäre es mir eine Ehre, Ja zu sagen", sagte Kley im Dezember 2015 dem "Manager Magazin". Seine Bereitschaft erkläre er "in dem vollen Bewusstsein der riesigen Aufgabe, diese Ikone der deutschen Wirtschaft zu stärken".

