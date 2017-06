Wie der Gesetzgeber Firmen sekkiert

Empörung ist nicht das richtige Wort, mit dem sich Josef Keuschniggs Gemütszustand umschreiben lässt, wenn er auf den Wirtschaftsstandort Österreich zu sprechen kommt. Frust kommt schon eher hin. Gemischt mit dem enervierenden Ohnmachtsgefühl dessen, der in der Überzeugung, korrekt und legal gehandelt zu haben, bisher kein Gehör bei den Behörden zu finden vermag. Und ob der Verwerfungen auch noch verunsicherte Mitarbeiter in seinem oststeirischen Betrieb PM Technologies, einem Systemanbieter für die Zement- und Mineralienindustrie, hat. Und das alles seit über drei Jahren. Schließlich geht es ums Geld. Konkret um den Umgang des Gesetzgebers, und in weiterer Folge des Finanzamtes, mit Mitarbeiterbeteiligungen.



Aber wie ist es so weit gekommen, nachdem das 1995 gegründete Unternehmen fast zwei Jahrzehnte lang jegliche Prüfung durch die Steuerbehörde ohne Beanstandung absolviert hatte?