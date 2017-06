Jaguar Land Rover schafft 5000 neue Jobs in Großbritannien

Der größte britische Autobauer Jaguar Land Rover (JLR) will in den nächsten zwölf Monaten 5000 neue Mitarbeiter einstellen. Ein Fünftel davon sollen Elektronik-Ingenieure und IT-Spezialisten sein, wie das Unternehmen am Sonntag mitteilte. JLR beschäftigt weltweit rund 40.000 Angestellte. Der Luxusautobauer will die Entwicklung von selbstfahrenden Fahrzeugen vorantreiben. Die Regierung in London will Großbritannien nach dem Brexit-Votum für einen EU-Austritt zum Innovationsstandort für Elektrofahrzeuge ausbauen. JLR gehört zum indischen Autobauer Tata Motors.

(Reuters)