Signa übernimmt Online-Marktplatz Mybestbrands

Die Signa Retail des österreichischen Investors Rene Benko übernimmt 60 Prozent der Anteile an dem auf Luxusmode spezialisierten deutschen Online-Handelsportal Mybestbrands. Der Kaufvertrag wurde am Freitag unterschrieben. Die restlichen Anteile werden weiterhin vom Management um die Unternehmensgründer Jörg Domesle und Moritz Seidel gehalten, teilte Signa am Montag mit.

Mybestbrands ist für Signa Retail der siebente Zukauf im Bereich des Onlinehandels in etwas mehr als einem Jahr. Erst letzte Woche hatte Signa Retail gemeinsam mit ihrer deutschen Warenhauskette Karstadt 70 Prozent am Online-Marktplatz Hood.de übernommen. Der Zukauf erfolgte über die neu gegründete Karstadt Marktplatz GmbH, ein Joint Venture von Karstadt Warenhaus und Signa Retail. Mybestbrands wird durch die neu gegründete Signa Luxury Marketplace GmbH übernommen. Der Kaufpreis wurde nicht bekanntgegeben.

Mybestbrands wurde 2008 von Jörg Domesle, Moritz Seidel, Felix Rubach und Martin Schwarz gegründet und konzentriert sich seit 2013 ausschließlich auf Modeprodukte. 2016 erzielte die Plattform nach eigenen Angaben ein Gross Merchandise Volume (GMV, alle über www.mybestbrands.de generierten Umsätze) von rund 100 Millionen Euro. Der Erwerb von Mybestbrands sei nach dem Kauf von Hood.de "der nächste logische Schritt in der konsequenten Umsetzung der Digitalstrategie von Signa Retail", heißt es in der Aussendung.

Zur Signa-Retail-Gruppe gehören die Handelsplattformen Signa Department Store Group, The KaDeWe Group, Signa Sports Group sowie die Signa Food & Restaurant Group. Die Gruppe beschäftigt derzeit rund 20.000 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von mehr als 3,8 Milliarden Euro.

