Slowakische VW-Arbeiter streiken zum ersten Mal

Eine Premiere: Bei Volkswagen in der Slowakei wird heute gestreikt - erstmals seit der Werkseröffnung in Bratislava. Gewerkschaftschef Zoroslav Smolinsky rechnete am Montagabend mit einer hohen Beteiligung. 90 Prozent der 12.300 Beschäftigten werden demnach die Arbeit niederlegen.

Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung um 16 Prozent. VW hatte 4,5 Prozent in diesem und 4,2 Prozent mehr im kommenden Jahr angeboten.

Ein Sprecher von VW Slovakia nannte die Forderung der Gewerkschaft "inakzeptabel". Eine Lohnerhöhung um 16 Prozent gefährde die Wettbewerbsfähigkeit und die Zukunft des Unternehmens.

Die Löhne beim größten privaten Arbeitgeber im ganzen Land sind vergleichsweise hoch: Ein Angestellter verdient im Schnitt 1.800 Euro im Monat (die Gehälter der Top-Manager nicht eingerechnet). Der Durchschnittslohn in der Slowakei liegt nur bei 980 Euro monatlich.

Volkswagen produziert in der Slowakei unter anderem den Porsche Cayenne, den Volkswagen Touareg und den Audi Q7. In den Werken laufen täglich mehr als tausend Fahrzeuge vom Band. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt knapp 389.000. Erst am vergangenen Donnerstag feierte VW das fünfmillionste Auto.