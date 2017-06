OMV fährt Gasförderung in Tunesien wieder hoch

Der Wiener Öl- und Gaskonzern OMV hat in Tunesien nach den Unruhen im Frühjahr nun wieder die Arbeiten am Gasfeld Nawara aufgenommen. "Die Blockaden wurden beendet", sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstag zur Nachrichtenagentur Reuters. Die Rückkehr zur Vollproduktion von rund 8000 Barrel pro Tag sei in den nächsten zwei bis drei Monaten zu erwarten.

Die OMV hatte im Mai nach Protest- und Streikaktionen gegen die tunesische Regierung rund 700 Mitarbeiter von Drittfirmen von seinen Produktionsstätten abgezogen. Durch die Blockaden kam es zu Behinderungen der Förderung an dem im Süden des Landes liegenden Gasfeldes Nawara. Tunesien ist im Vergleich zu seinen Nachbarn Libyen und Algerien nur ein kleiner Öl- und Gasproduzent. Auch die OMV produziert dort deutlich weniger als etwa in Libyen. Insgesamt wollen die Österreicher die Produktion in den nächsten zwei Jahren weltweit auf 350.000 Barrel pro Tag steigern.

(APA)