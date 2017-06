Kapsch erzielt ein Rekordergebnis

Wien. Die Kapsch Gruppe feiert heuer ihr 125-jähriges Bestehen. Ein wichtiger Bestandteil der Gruppe ist die Kapsch TrafficCom, die 15 Jahre alt ist und seit zehn Jahren an der Wiener Börse notiert. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte die Kapsch TrafficCom den Umsatz um 23,3 Prozent auf 648,5 Millionen Euro steigern. Das Periodenergebnis stieg um 17,1 Prozent auf 42,7 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Durch Zukäufe erhöhte sich die Mitarbeiterzahl um mehr als 1100 auf 4823 Menschen.

Kapsch ist ein Anbieter von intelligenten Verkehrssystem und hat sich vor allem im Bereich Mauteinhebung einen Namen gemacht. Im Vorjahr erzielt das Unternehmen beispielsweise den Auftrag zur Erneuerung des Mautsystems für alle Brücken und Tunnels der Port Authority of New York und New Jersey. Nach der Fertigstellung, die bis 2020 erfolgen soll, wird Kapsch die Wartung für einen Zeitraum von sechs Jahren übernehmen.

Auch in Tschechien und in Österreich konnte sich die Firma über Großaufträge freuen. In Deutschland will Kapsch beim geplanten Pkw-Mautsystem mitmischen. „Wir werden uns bewerben“, sagte Firmenchef Georg Kapsch. Er versteht die diesbezügliche Kritik der österreichischen Politik am deutschen Projekt nicht. Die Wiener Regierung hat beim Europäischen Gerichtshof eine Klage angekündigt. Denn Österreich sieht mit der deutschen Maut Autofahrer aus anderen EU-Ländern benachteiligt.

Kostspieliger Rechtsstreit

Neben Deutschland hat Kapsch in Europa noch andere Projekte im Visier. „Wir wollen Bulgarien gewinnen“, so Firmenchef Kapsch. Auch bei Ausschreibungen in Polen und in Tschechien, wo die Verträge 2018 beziehungsweise 2019 auslaufen, wollen die Österreicher zum Zug kommen. Belastet wurde das Vorjahresergebnis allerdings durch eine Auseinandersetzung in den USA. Dort gibt es einen Rechtsstreit mit einem Mitbewerber in Bezug auf geistige Eigentumsrechte an bestimmten Technologien, die Kapsch als offenen Industriestandard ansieht, während der Konkurrent Patentansprüche geltend macht. Der Konflikt wird in mehreren Verfahren parallel ausgetragen und hat im Vorjahr Rechtskosten in Höhe von 11,9 Millionen Euro verursacht.

Derzeit macht Kapsch den Großteil des Geschäfts mit Mautsystemen. Künftig will die Firma stärker „von den Autobahnen in die Städte“ gehen, wie Firmenchef Georg Kapsch erklärte. Dabei geht es unter anderem um die Vernetzung verschiedener Verkehrsmittel und die Kommunikation zwischen Fahrzeugen. Bis sich autonomes Fahren durchgesetzt hat, dürfte es laut Kapsch allerdings noch dauern. Die Österreicher arbeiten auch mit Start-ups zusammen. So wurden sieben internationale Start-ups aus dem Mobilitätsbereich für ein eigenes Accelerator-Programm ausgewählt und erhalten eine Förderung.

Asien als Wachstumsregion

Ausbauen will Kapsch den Marktanteil im asiatisch-pazifischen Raum. Im Vorjahr lag der Umsatzanteil aus dieser Region nur bei sieben Prozent. 62,9 Prozent des Umsatzes machte Kapsch in der Region EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika). Auf die Region Americas (Nord- und Südamerika) entfielen 30,1 Prozent. Für das abgelaufene Geschäftsjahr soll auf der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro pro Aktie vorgeschlagen werden.

Im laufenden Geschäftsjahr 2017/18 will die Firma beim Umsatz weiter zulegen. Das Ebit soll stabil bleiben. Langfristig wird ein Ebit-Marge von zehn Prozent angepeilt. (höll)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.06.2017)