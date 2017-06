Whirlpool-Chef Fettig geht nach 13 Jahren

Vorstandschef Jeff Fettig werde am 1. Oktober abtreten, kündigte die US-Bauknecht-Mutter Whirlpool am Dienstag an. Finanzchef Marc Bitzer werde dem 60-Jährigen nachfolgen. Fettig werde aber Verwaltungsratschef bleiben.

Trotz großen Lobes für seine Arbeit von Branchenexperten lief es für Whirlpool zuletzt nicht so rund. Zwar konnte der Konkurrent der schwedischen AEG-Mutter Electrolux den Umsatz in den beiden vergangenen Quartalen steigern. Die Zuwächse waren aber geringer als erwartet. Zuvor waren die Erlöse vier Quartale in Folge geschrumpft. Die Gewinnprognose für 2017 wurde gesenkt.

