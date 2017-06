Biotechkonzern Shire streicht bis zu 650 Jobs in Österreich

Die Biotechnologie-Firma Shire (früher Baxalta bzw. Baxter) hat rund 650 Mitarbeiter zur Kündigung beim AMS-Frühwarnsystem angemeldet. Diese Information der Arbeiterkammer NÖ (AKNÖ) bestätigen Betriebsratskreise. Ein Großteil der Betroffenen sei in Orth an der Donau (Bezirk Gänserndorf) tätig, ein kleinerer Teil in Wien. Shire teilte auf Anfrage mit, dass Bereiche aus Orth transferiert werden.

Am Mittwochvormittag habe eine Betriebsversammlung stattgefunden, hieß es von der AKNÖ. Nach APA-Informationen hat die Unternehmensleitung gegenüber Mitarbeitervertretern vom Abbau von 550 Stellen gesprochen.

Das Unternehmen äußerte sich vorerst nicht zur Zahl der betroffenen Stellen oder zu Anmeldungen im AMS-Frühwarnsystem. Als Ergebnis einer Studie zum Produktionsnetzwerk habe Shire entschieden, die Prozessentwicklung, die "Produktion für nicht Gentherapie Produkte", sowie Research Positionen, die nicht für Gentherapie oder Hämophilie zuständig sind, aus Orth zu transferieren, hieß es in einer Stellungnahme. "Das Team, das sich auf die Entwicklung von Gentherapie-Produkte spezialisiert, bleibt am Standort", teilte das Unternehmen mit.

Der britisch-irische Konzern Shire (Börsewert 51 Milliarden Dollar) hat im Vorjahr um 32 Milliarden Dollar den vom US-Konzern Baxter abgespaltenen Geschäftsbereich Baxalta für seltene und komplexe Erkrankungen übernommen und ist damit größter österreichischer Arbeitgeber in der Biopharmazie-Branche geworden. Wenige Monate nach der Fusion wurde der Baxalta-Standort Krems mit 65 Mitarbeiter geschlossen. Aktuell werden rund 800 Mitarbeiter in Orth an der Donau und 3200 Leute in Wien beschäftigt.

Sozialplan ausverhandelt

Der Betriebsrat von Shire habe bereits einen Sozialplan ausverhandelt, der im Vergleich mit anderen Lösungen "wirklich gut" sei, sagte Barbara Teiber, Regionalgeschäftsführerin der GPA-djp, auf Anfrage der APA. Darin sei auch eine Arbeitsstiftung vorgesehen. Der Sozialplan soll bis Ende 2018 laufen und beinhalte Sonderregeln für ältere Angestellte über 50 Jahren. Besonders an dem Stellenabbau sei, dass in allen Altersklassen überwiegend gut qualifizierte Menschen betroffen seien.

Von der Gewerkschaft her gebe es "großes Unverständnis", dass Stellen abgebaut werden, obwohl der Standort gut laufe und Gewinne schreibe, sagte Teiber. Die Entscheidung sei aber offensichtlich in der Zentrale in den USA gefallen. Viele Details seien aber noch nicht klar. Auch AKNÖ-Präsident Markus Wieser erklärte, er habe überhaupt kein Verständnis für die Kündigungen, da keine wirtschaftliche Notwendigkeit bestehe.

Laut Firmenangaben werden u.a. ein zentrales Prozessentwicklungs-Team und die Plasma-Qualitätskontrolle nach Wien verlegt. "Wien, als der aktuell größte Shire Standort in Österreich, wird mit dem Transfer der Plasma-Qualitätskontrolle und dem Aufbau eines globalen Kompetenzzentrums für Abfüllung eine zunehmend bedeutende Rolle im Shire Netzwerk spielen", teilte das Unternehmen mit. Parallel dazu werde ein "Innovations-Hub" in Österreich errichtet, in dem sich das Forschungsteam in Orth künftig auf Gentherapie und Hämatologie fokussiere. Eine kleinere Forschungs-und nicht-klinische Entwicklungsabteilung bleibe in Orth, der Rest der Kompetenzen werde im britischen Cambridge gebündelt.

Das Unternehmen begründete die Entscheidung, diverse Bereiche zu verlagern, mit einer strategischen Studie zum Produktionsnetzwerk, die nach der Übernahme von Baxalta durchgeführt worden sei. Mit dem Assessment soll dem Unternehmen zufolge das interne und externe Versorgungsnetz analysiert und optimiert werden. Die Ergebnisse seien an die Mitarbeiter kommuniziert worden.

(APA)