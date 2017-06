NÖ Arbeitskräfteüberlasser insolvent - 170 Dienstnehmer betroffen

Über das Vermögen der österreichischen Zweigstelle des in Ungarn registrierten Arbeitskräfteüberlassers "CA Industrietechnik Korlatolt Felelössegü Tarsasag Kft." ist am Landesgericht Wiener Neustadt ein Konkursverfahren eröffnet worden. Betroffen sind laut AKV Europa 170 Dienstnehmer und 17 Gläubiger. Die Passiva betragen der Firma zufolge 1,8 Millionen Euro, über Aktiva gab es vorerst keine Angaben.

Das Unternehmen überließ Montagearbeiter für Baustellen, die österreichische Zweigniederlassung hat ihren Sitz in Biedermannsdorf (Bezirk Mödling). Als Hauptgrund für die Insolvenz gab die Schuldnerin massive Probleme mit deren Hauptauftraggeber, einem Anlagentechnik-Unternehmen, an. Eine Fortführung sei derzeit nicht geplant, teilte der AKV in einer Aussendung mit. Das Unternehmen soll geschlossen und liquidiert werden.

(APA)