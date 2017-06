Lufthansa-Chef kann sich zusätzliche Hilfe für Air Berlin vorstellen

Lufthansa-Chef Carsten Spohr zeigt Bereitschaft für weitere Unterstützung des angeschlagenen Rivalen Air Berlin. Einer Übernahme erteilte Spohr im Interview mit der Zeitung "Bild am Sonntag" zu den derzeitigen Bedingungen aber eine Absage. "Wir unterstützen Air Berlin bereits, indem wir 38 Flugzeuge geleast haben und auf unseren Strecken einsetzen", sagte er. Eine Ausweitung der Zusammenarbeit sei vorstellbar. Dabei gebe es keine Grenze nach oben.

"Eine Unternehmensübernahme sehe ich dagegen aktuell nicht", betonte Spohr. Dafür nannte er laut Vorabbericht drei Gründe: Air Berlins enorme Schuldenlast, das zu hohe Kostenniveau und kartellrechtliche Fragen. An diesen Problemen habe sich in den vergangenen Monaten nichts geändert. Dem Blatt zufolge äußerte der Lufthansa-Chef ferner die Einschätzung, dass sich die Zahl der Fluggesellschaften weltweit in den nächsten fünf bis zehn Jahren mindestens halbieren werde.

Air Berlin hatte zuletzt die Möglichkeit ausgelotet, von zwei Bundesländern Bürgschaften zu erhalten. Dann entschied sich das Management doch dagegen und begründete den Rückzieher mit Fortschritten beim Umbau. Die Fluggesellschaft steckt in einer existenziellen Krise. Damit sie über die Runden kommt, greift Großaktionär Etihad seit dem Einstieg 2011 immer wieder tief in die Tasche.

(Reuters)