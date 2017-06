Nach Cyberattacke laufen Ermittlungen auf Hochtouren

Nach den am Dienstag bekannt gewordenen Cyberattacken, die vor allem europäische Unternehmen und Behörden in Mitleidenschaft zogen, haben Strafverfolger in verschiedenen Ländern inzwischen Ermittlungen aufgenommen. Diese richten sich vorerst freilich gegen Unbekannt, da auch am Mittwoch weiter unklar war, wer hinter dem Virus steckt. Und unter IT-Sicherheitsexperten war man sich bis zuletzt uneinig, mit welcher Sofware man es diesmal überhaupt zu tun habe bzw. ob es sich tatsächlich um die kolporiterte Software "Petya" handle.

Klar wurde stattdessen, dass die Erpressersoftware, die zur Wiederherstellung infizierter Computersysteme eine Art Lösegeld in der Digitalwährung Bitcoins verlangt, inzwischen auch Ziele in den USA erfasst hat. Das teilten die zuständigen amerikanischen Behörden heute früh mit. Selbst aus Australien wurden Attacken gemeldet. Aus Österreich lagen vorerst keine Schadensmeldungen vor.



Experten hatten allein gestern rund 2000 Angriffe verzeichnet, die meisten davon in Russland und der Ukraine, aber auch in Deutschland, Polen, Italien, Großbritannien oder Frankreich.



Fachleute zogen Parallelen zu der Cyber-Attacke im Mai dieses Jahres. Dabei hatte der Erpressungs-Trojaner "WannaCry" weltweit Computer mit dem Betriebssystem Windows lahmgelegt.

Das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik riet unterdessen dringend dazu, alle IT-Systeme auf den neuesten Stand zu bringen und bekannte Sicherheitslücken zu schließen.

Der Angrif rief auch Versicherungsunternehmen auf den Plan. Unternehmen in Europa unterschätzen nach Ansicht des Versicherungsmarktes Lloyds of London die langfristigen Kosten von Cyberangriffen. Sie müssten sich auf einen Abgang von Kunden, fallende Aktienkurse und mögliche weitere Konsequenzen einstellen, teilte Lloyds of London am Mittwoch im Rahmen einer Studie zusammen mit den Beratern von KPMG und der Anwaltskanzlei DAC Beachcroft mit.

"Es fehlt an Verständnis dafür, was ein Cyberangriff eigentlich ist", sagte Lloyds-Chefin Inga Beale. Lloyds of London bietet Versicherungen gegen Cyberangriffe an. Auch der US-Konzern AIG will in Europa vermehrt mit Cyber-Versicherungen wachsen, wie der zuständige Manager dem "Handelsblatt" sagte.

(APA/red.)