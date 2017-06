CA Immo baut Hochhaus in Frankfurt

Der österreichische Immobilienkonzern CA Immo errichtet ein 190 Meter hohes Büro- und Hotelhochhaus in Frankfurt. Baubeginn ist noch heuer im Sommer; bis Anfang 2021 soll das Gebäude fertig sein. Ein langfristiger Pachtvertrag mit der NH Hotel Group, die dort vom Start weg ein Hotel der Lifestyle-Marke nhow mit 375 Zimmern betreiben wird, ist bereits unter Dach und Fach, wie die CA Immo mitteilte.

In dem 49-geschoßigen Gebäude ("ONE") mit einer Bruttogrundfläche von rund 85.000 Quadratmetern wird das Vier-Sterne-Superior-Hotel 14 Etagen, also fast ein Drittel der Fläche, einnehmen. Zwei weitere Geschoße sind als Coworkingbereich konzipiert. Weiters ist die Errichtung von etwa 600 Fahrradstellplätzen und 470 Parkplätzen geplant, 24 davon mit Elektroladestation. Das projektierte Hochhaus liegt im Europaviertel (Brüsseler Straße), an der Schnittstelle von Bankenviertel und Messe.

Beim Mietpreis gehe das Unternehmen neue Wege, betonte CEO Frank Nickel: "Mit einer durchschnittlichen Miete unter 30 Euro pro Quadratmeter erschließen wir im 'ONE' neue Zielgruppen für das Hochhaussegment - das ist am umkämpften Frankfurter Büromarkt ein klarer Wettbewerbsvorteil", meinte er am Mittwoch in einer Aussendung.

(APA)