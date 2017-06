Lenzing baut neues Lyocellfaser-Werk in Thailand

Der weltgrößte Cellulosefaser-Hersteller Lenzing setzt einen weiteren Schritt, um den Anteil der Spezialfasern am Gesamtumsatz deutlich zu steigern: Nach dem bereits laufenden Ausbau in Lenzing, Heiligenkreuz (beide Österreich), Grimsby (Großbritannien) und Mobile, Alabama (USA), hat der Aufsichtsrat am Mittwoch dem Vorschlag des Vorstandes zugestimmt, die nächste hochmoderne Anlage zur Produktion von Lyocellfasern in Thailand zu errichten.

Wie der Konzern mitteilte, werden in Thailand zunächst eine Tochtergesellschaft gegründet und im Industriepark 304 in Prachinburi, nahe Bangkok, ein Grundstück gekauft. In den kommenden Monaten werden die Genehmigungen und die technischen Planungen finalisiert werden. Die endgültige Entscheidung über den Bau der Anlage soll im ersten Quartal 2018 getroffen werden. Die Fertigstellung ist für Ende 2020 geplant.

Die Auswahl des Industriepark 304 in Prachinburi erfolgte aufgrund exzellenter allgemeiner Infrastruktur, hervorragender Expansionschancen und der nachhaltigen biogenen Energieversorgung. Die geplante Produktionsanlage wird wie die in Mobile auf Basis des letzten technologischen Standes errichtet werden und eine Kapazität von bis zu 100.000 Tonnen haben. "Dieser Standort stärkt das weltweite Lyocell-Netzwerk der Lenzing Gruppe und ermöglicht unseren globalen Kunden unsere Fasern der Marke TENCEL® aus Europa, Nordamerika und Asien zu beziehen", sagt Lenzing-Chef Stefan Doboczky. Bei einem Anteil von 70 Prozent am Gesamtumsatz der Lenzing Gruppe sei es nur logisch, dass die nächste Produktionsstätte für Tencel-Fasern in Asien errichtet werde.