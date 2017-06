Mader Reisen erhält Zuschlag für insolvente World of Travel

Die Mader Reisen Vertriebs GmbH hat im Rahmen eines Bieterprozesses für den Erwerb des wesentlichen Anlage- und Umlaufvermögens im Insolvenzverfahren über das Vermögen der World of Travel Reisebüro GmbH den Zuschlag erhalten. Der Verkauf wurde auch bereits vom Insolvenzgericht genehmigt, teilte am Donnerstag die Insolvenzverwalterin Ulla Reisch mit. Kleiner Trost für World of Travel-Kunden: Bereits vor Insolvenzeröffnung gekaufte Gutscheine werden nach heutiger Information von Mader bei Neubuchung einer Flugpauschalreise ab einem Betrag von 1000 Euro in Höhe von 50 Prozent des Wertes übernommen.

World of Travel war Ende Mai mit Passiva von 3,2 Millionen Euro in die Pleite geschlittert. Das Unternehmen von Harald Pree mit Sitz in St. Valentin betrieb zehn Reisebüros, die meisten davon in Oberösterreich, wo auch die meisten der elf Standorte des Busunternehmens und Reiseveranstalters Mader sind.