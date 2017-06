Taus-Gruppe plant Umbau bei Libro

Im Firmenkonglomerat des ehemaligen ÖVP-Spitzenpolitikers Josef Taus, der MTB-Gruppe, ist im Vorjahr nicht alles rund gelaufen. Der Papierhandelskette Libro macht das Online-Geschäft zu schaffen, bei der Werkzeugmaschinen-Firma Krause & Mauser hat sich die Investitionszurückhaltung im deutschen Autosektor bemerkbar gemacht. Die Druckereibranche kämpft, dennoch hat sich die Gruppe erst kürzlich die Druckerei Paul Gerin einverleibt.

Das Closing habe vor wenigen Tagen stattgefunden. "Ich glaube nicht, dass das Haptische verschwindet", erklärte Taus am Donnerstag bei der Bilanz-Pressekonferenz den Grund für die Übernahme im Druckereibereich - einer Branche, die seit Jahren zu kämpfen hat. Da der Markt nicht wachse, finde ein Verdrängungswettbewerb statt, "und den wollen wir überleben", sagte Taus.

Libro fokussiert sich auf Schreibwaren

Nicht ganz so einfach läuft es derzeit auch bei Libro (240 Filialen). Bei der Papierhandelskette steht gerade ein größerer Umbau an, in den das Unternehmen einen hohen einstelligen Millionenbetrag investiert. Da Videospiele, CDs, DVDs und Bücher fast nur noch im Internet gekauft bzw. digitalisiert würden, seien die Umsätze leicht rückläufig, der Gewinn lediglich "vertretbar", sagte der für den Handelsbereich zuständige Chef Martin Waldhäusl. Libro will sich künftig hauptsächlich auf die Bereiche Papeterie, Schul- und Schreibwaren sowie Verpackungsdesign und Karten konzentrieren.

Zur MTH-Retail-Gruppe, in ihr sind die Einzelhandelsaktivitäten des Unternehmens zusammengefasst, gehören auch Pagro, Pfennigpfeiffer und Mäc-Geiz. Letztere beiden sind nur in Deutschland vertreten. Zusammen verfügt die Gruppe über rund 770 Standorte. Pagro (145 Filialen) sei momentan das beste Format, so Waldhäusl. Auch wenn das Sortiment von Pagro und Libro ähnlich sei, sei Pagro "funktionaler und nüchterner", während Libro "hochwertiger, trendiger und jünger" sei.

Insgesamt haben die Handelsfirmen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/17 einen Umsatz von 633,4 Mio. Euro gemacht. Das sei eine "solide Entwicklung auf Vorjahresniveau", sagte Waldhäusl. "In Anbetracht der Herausforderungen bemerkenswert. Im Handel trennt sich gerade die Spreu vom Weizen." Letztlich hat der Umsatzrückgang bei Libro aber zu einer insgesamt stagnierenden Umsatzentwicklung geführt.

Übernahmen geplant

Der Übernahmehunger der Gruppe ist nach wie vor nicht gestillt. "Wir müssen größer werden", gab Waldhäusl die Zielrichtung vor. Zum einen sollen die bereits vorhandenen Marken weiterentwickelt und ausgebaut werden, zum anderen ist die Gruppe auch auf der Suche nach geeigneten Übernahmekandidaten. 130 Mio. Euro stünden dafür zur Verfügung - das Geld stamme von gewährten Krediten, die das Unternehmen noch nicht ausgeschöpft habe.

Wachsen will die Firma im Handelsbereich vor allem in Deutschland und mit der Linie Mäc-Geiz. Das Online-Geschäft spiele zwar bei Libro und Pagro eine Rolle, sei aber überschaubar, so Waldhäusl. Beim Aufbau von Online-Shops wird viel Geld verbrannt. Am liebsten wäre Waldhäusl daher die Übernahme eines Onlinehändlers.

Der Umsatz der gesamten MTB-Gruppe, deren Teil die MTH-Retail-Gruppe ist, betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 797,1 Mio. Euro, nach 800,4 Mio. Euro davor. Der Jahresgewinn belief sich auf 20,6 Mio. Euro (davor 14,9 Mio. Euro), das Betriebsergebnis machte 30,4 Mio. Euro aus, nach 25,1 Mio. Euro davor. Die Eigenkapitalquote gab Taus mit 32 Prozent an.

