Maco schafft 150 neue Jobs im obersteirischen Werk Trieben

Das Salzburger Familienunternehmen Maco investiert in seinen obersteirischen Produktionsstandort Trieben: Im dortigen Beschlägewerk sollen rund 150 neue Mitarbeiter eingestellt werden, wie die Firma am Freitag bekannt gab. Dazu kommen laufende Investitionen in neue Technologien und Fertigungsanlagen.

Im obersteirischen Werk wurden kürzlich neue Erodieranlagen sowie Fräs- und Schleifautomaten in Betrieb genommen. Dasselbe gilt für eine automatisierte Montageanlage. Die Prognose der Umsatzentwicklung für 2018 sei ebenso positiv wie die Auftragslage. "Wir freuen uns über hervorragende Wachstumsaussichten", sagte Geschäftsführer Guido Felix.

Die 1947 gegründete Maco zählt nach eigenen Angaben zu den Weltmarktführern für Fenster- und Türbeschläge und fertigt auch System- und Sicherheitslösungen. Der Stammsitz mit Produktion befindet sich in der Stadt Salzburg. 1994 wurde das Triebener Werk in Betrieb genommen. Hier wird der größten Teil seiner Produktpalette gefertigt, über das vollautomatische Zentrallager werden sämtliche Märkte weltweit versorgt. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Werke in Mauterndorf in Salzburg und Kaluga (Russland). Insgesamt beschäftigt Maco über 2.100 Mitarbeiter. Der Exportanteil beträgt 96 Prozent.

(APA)