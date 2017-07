Conrad Electronic dementiert Verkauf

Das Eletronikunternehmen Conrad Electronic habe das das Frankfurter Bankhaus Metzler beauftragt, einen Käufer für das Unternehmen zu finden, berichtete „Die Welt“ vergangene Woche. Denn die Konkurrenz sei übermächtig. Neben Amazon und Otto wollen auch die Konkurrenten im Einzelhandelsmarkt, Saturn und Media Markt, ihr Online-Geschäft vorantrieben. Die Unternehmensentwicklung von Conrad spricht eine andere Sprache. Mit einem Umsatz von 1,03 Milliarden Euro übersprang das Unternehmen im Geschäftsjahr 2015 erstmals die Schallmauer von einer Milliarde Euro. Der Jahresüberschuss lag bei 25 Millionen Euro. Dringende wirtschaftliche Gründe für einen Unternehmensverkauf lassen sich also nicht erkennen. So kommt auch das Dementi von Conrad Eletronic, der Gesellschafterkreis bleibe unverändert, nicht überraschend. Das berichtet die Plattform „Channel Partner“.

Gespräche mit dem Bankhaus Metzler werden auch nicht bestritten. Die Stellungnahme von Conrad Electronic weist darauf hin: "Conrad überprüft regelmäßig seine Strategie, unter anderem auch hinsichtlich strategischer Partnerschaften, Zukäufen, Erweiterung des Gesellschafterkreises oder Börsenfähigkeit. Natürlich werden diese Optionen auch mit Externen auf Machbarkeit besprochen. Es ist bedauerlich, wenn vertrauliche Gesprächsinhalte in die Öffentlichkeit gelangen, zumal diese Gespräche bereits beendet sind."

Bei den Gesprächen könnte es auch um die Nachfolgeregelung für das Unternehmen gegangen sein, wird vermutet. Verwaltungsratschef Werner Conrad - der Enkel des Firmengründers - ist inzwischen 56 Jahre alt. Und seit einiger Zeit haben nicht aus dem Familienkreis stammende Manager das Ruder bei Conrad in der Hand. So dürfte es bei der Frage um die Zukunft von Conrad Electronic also eher um unternehmerische Weitsicht gehen.

>> Bericht auf "Channel Partner"

(red.)