Streibarer Fonds will Fusion von Clariant und Huntsman durchkreuzen

Der streitbare Investmentfonds Corvex will einem Bloomberg-Bericht zufolge die angepeilte Fusion des Schweizer Chemiekonzerns Clariant mit dem US-Wettbewerber Huntsman verhindern. Corvex wolle Clariant dazu bringen, Alternativen zu dem Huntsman-Geschäft zu finden, berichtete Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen.

Der 6,4 Milliarden Dollar (5,63 Mrd. Euro) teuren Übernahme von Huntsman mangele es nach Einschätzung von Corvex an strategischen Gründen. Der Fonds wird vom aktivistischen Investor Keith Meister geführt, der früher für den Investor Carl Icahn gearbeitet hat. Clariant und Corvex waren zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Clariant will sich mit Huntsman zusammentun und einen der weltweit führenden Spezialchemiekonzerne bilden, der einen Börsenwert von rund 14 Milliarden Dollar hätte. Die Clariant-Aktionäre sollen 52 Prozent an der neuen Gesellschaft halten, die Huntsman-Eigner den Rest. Für die Schweiz wäre es der zweite Mega-Deal in der Chemiebranche nach der Übernahme des Pflanzenschutzspezialisten Syngenta durch den Staatskonzern ChemChina für 43 Milliarden Dollar.

(Reuters)