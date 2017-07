Spanisch-portugiesische Heirat am Energiemarkt?

In der europäischen Versorgerbranche könnte ein neuer Energieriese entstehen - durch eine 35 Milliarden Euro schwere Fusion. Der spanische Gas- und Stromversorger Gas Natural sei an den portugiesischen Konkurrenten EDP mit einem Gebot herangetreten, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die EDP-Aktie legte am Dienstag zeitweise um mehr als vier Prozent zu, während Papiere von Gas Natural ins Minus rutschten. Eine Fusion der Südeuropäer könnte auch die Spekulationen um die deutschen Versorger E.ON, RWE & Co weiter anheizen.

Aus einem Zusammenschluss der beiden Unternehmen würde gemessen am Marktwert der viertgrößte europäische Versorger entstehen - nach der italienischen Enel, der spanischen Iberdrola und der französischen Engie. Die Gespräche befänden sich allerdings noch in einem frühen Stadium, sagten die Insider.

Konsolidierung kommt ins Rollen

Die Geschäfte würden sich gut ergänzen. EDP hat sein Geschäft mit Ökostrom ausgebaut, während Gas Natural stark in der Stromerzeugung mit Kohle- und Gaskraftwerken ist. Gas Natural ist in Chile und Mexiko vertreten, EDP in Brasilien und den USA.

Der Vorstoß von Gas Natural könnte eine seit längerem erwartete Konsolidierung der europäischen Erzeugerbranche ins Rollen bringen. Die RWE-Ökostromtochter Innogy ist Insidern zufolge im Visier der französischen Engie. An der früheren E.ON-Tochter Uniper soll der finnische Fortum-Konzern interessiert sein.