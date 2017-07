Österreichische Firma baut Bühne von Sydneys Oper

1959 begannen die Bauarbeiten an der berühmten Oper von Sydney. Statt 1963 wurde das Gebäude zwar erst 1973 fertig und die Kosten explodierten von geplanten sieben auf 102 Millionen australische Dollar. Dennoch gibt es wohl keinen Australier, der heute nicht stolz auf das markante Haus nach den Entwürfen des dänischen Architekten Jørn Utzorn ist.

Nach mehr als 40 Jahren Betrieb, stehen derzeit jedoch Renovierungsarbeiten an. So muss etwa die Bühnenmaschinerie im Joan Sutherland Theatre (JST) des Opernhauses erneuert werden. Die Ausschreibung dazu gewann nun die heimische Waagner-Biro - und damit just jenes Unternehmen, dass auch schon die erste Bühne im JST lieferte. Waagner-Biro installiert nun eine neue Obermaschinerie nach neuestem Stand der Technik, neue Hinterbühnenpodien und saniert die Orchesterpodien. Während der Sanierungsarbeiten wird das JST sieben Monate geschlossen sein und im Dezember 2017 wieder eröffnen.

Waagner-Biro ist eine österreichische Unternehmensgruppe mit Sitz in Wien und hält Beteiligungen an nationalen und internationalen mittelständischen Unternehmen des Stahl- und Maschinenbaus. Im Jahr 2016 erwirtschaftete Waagner-Biro einen Umsatz von 193,9 Mio. EUR mit einem Exportanteil von knapp 97 %. Die Geschäftsfelder umfassen Stahl-Glas-Technik, Brückenbau, Bühnentechnik und Spezialmaschinenbau. Waagner-Biro beschäftigt über 1.400 Mitarbeiter an rund 15 Standorten in Europa, dem arabischen Raum und Südostasien.