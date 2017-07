Wir suchen die besten Betriebe von Österreich

Wien. Endlich geht es wieder los! „Die Presse“ sucht zusammen mit dem KSV1870 und PwC Österreich die besten Unternehmen des Landes: Austria's Leading Companies (ALC). Dieser renommierte Wirtschaftspreis, der die Erfolge der heimischen Wirtschaft auszeichnet, geht bereits in sein 19. Jahr.

„Austria's Leading Companies holt die mutigen, innovativen Unternehmen am Standort Österreich vor den Vorhang“, betont PwC-Senior Partner Aslan Milla, der das Besondere am Wettbewerb herausstreicht: Von KMU bis hin zu Großunternehmen habe jeder die Chance, sich branchenübergreifend zu vergleichen und herauszufinden, wo noch Potenzial für eine Verbesserung der eigenen Leistung ist.

KSV1870-Vorstand Ricardo-José Vybiral stößt ins gleiche Horn: „Austria's Leading Companies ist für Topunternehmen wichtiges Benchmarking und wird auch 2017 zeigen, wer ganz vorn mit dabei ist.“ Wettbewerb belebe die Wirtschaft und ist für erfolgreiche Unternehmen selbstverständlich. „Der Vergleich mit anderen dient der Standortbestimmung und Orientierung“, sagt Vybiral.

Beim ALC-Bewerb mitmachen kann jedes Unternehmen mit Firmensitz in Österreich. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Daten werden absolut vertraulich behandelt. Außer Umsatz und Mitarbeiterzahl werden keine Zahlen publiziert. Die Anmeldung ist ab sofort möglich und kann so einfach wie schnell online unter www.ksv.at/alc gemacht werden. Gefordert sind die Jahresabschlüsse aus den jüngsten vier Geschäftsjahren. Wenn ein Konzernabschluss vorhanden ist, gilt es, diesen einzureichen. Hat ein Unternehmen schon im Vorjahr bei ALC teilgenommen. so braucht man nur noch nur den aktuellen Jahresabschluss dem KSV zur Verfügung zu stellen.

Neu: Export wird abgefragt

Heuer neu beim ALC-Wettbewerb ist die Abfrage, ob man mit seinem Unternehmen auch international tätig ist – somit Exportgeschäft hat. Alle angegebenen Daten gehen direkt an den KSV1870, der alle Zahlen sammelt und prüft.

Die Auswertung erfolgt von PwC Österreich mittels eines speziell für den Wettbewerb entwickelten objektiven Bewertungssystems. Hierbei werden Leistungskennzahlen definiert und gewichtet, um branchenübergreifendes Benchmarking zu ermöglichen. Die Zahlenbasis bilden die eingereichten Bilanzen. Vier Jahre werden herangezogen, um Einmaleffekte abzufedern. Bewertet wird somit eine längerfristige Performance der Unternehmen.

So wie in den vergangenen Jahren können zum Ergebnis auch heuer wieder von den Teilnehmern Zusatzpunkte erlangt werden, indem man zum Thema Qualität und Sicherheit den TÜV-Check macht. Dieser dauert, wenn man alle Zertifikate und Unterlagen hat, nur wenige Minuten. In der Vergangenheit, als oft nur Zehntelpunkte über den ersten, zweiten oder dritten Platz entschieden haben, war der TÜV-Sicherheitscheck ein wertvoller Bonus.

Im November werden die Sieger für jedes Bundesland ausgezeichnet. Und zwar in zwei Kategorien – das ist heuer auch neu: den national tätigen Unternehmen, mit vorwiegender Geschäftstätigkeit in Österreich. Und den international tätigen Unternehmen, die exportorientiert sind.

Damit wollen wir einerseits die regionale Wirtschaft, die aus vielen erfolgreichen KMU besteht, hervorheben; und andererseits die vielen stark exportgetriebenen Unternehmen für ihre Leistungen ehren. Darüber hinaus gibt es auch eine Österreich-Wertung mit den Leading Companies.

„Ein österreichischer Wettbewerb wie ALC ist eine hervorragende Möglichkeit, das eigene Unternehmen ins Rampenlicht zu stellen und die Leistungen seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu würdigen“, sagt Aslan Milla von PwC.



[NONTH]