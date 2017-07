Genfer Duft-Konzern Givaudan expandiert

Der Genfer Aromen- und Riechstoffkonzern Givaudan übernimmt den niederländischen Anbieter von Nahrungsingredienzen Vika B.V. mit weltweit über 200 Mitarbeitenden. Die Übernahme soll Givaudan bei der Entwicklung neuer Geschmackslösungen im Segment natürlicher Aromen helfen. Der Abschluss der Transaktion ist für die zweite Hälfte 2017 vorgesehen, wie Givaudan am Dienstag mitteilte.

Allerdings unterliegt die geplante Akquisition noch der formalen Genehmigung durch die Kartellbehörden.

Die Kaufbedingungen wurden nicht offengelegt. Im Geschäftsergebnis 2016 von Givaudan hätte sich der Umsatzbeitrag von Vika auf rund 64 Mio. Euro niedergeschlagen. Givaudan will die Transaktion mit eigenen verfügbaren Mitteln finanzieren.

Givaudan ist laut eigenen Angaben weltweiter Marktführer in der Herstellung von Riechstoffen und Aromen. 2016 erzielte der Konzern Verkäufe von 4,7 Mrd. Franken (4,3 Mrd. Euro) und beschäftigte weltweit mehr als 10.000 Mitarbeitende an über 95 Standorten. Vika hat Standorte in den Niederlanden sowie in Belgien, Großbritannien und Neuseeland.

