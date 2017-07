FACC: Eine Milliarde Umsatz im Visier

Schon im Geschäftsjahr 2016/17 hat der oberösterreichische Flugzeugzulieferer FACC mit einem Nettogewinn von 16,7 Mio. Euro bewiesen, dass er das Tief, das vor allem durch eine Cyberattacke mit einem Schaden von gut 50 Mio. Euro mitverursacht worden war, überwunden hat. Der Aufwärtstrend setzt sich im Auftaktquartal des neuen Geschäftsjahres ungebrochen fort: Bei einem Umsatzanstieg um 12,9 Prozent auf 184,3 Mio. Euro verfünffachte sich das Betriebsergebnis auf 10,8 Mio. Euro.

Die FACC, die als Spezialist für Verbundfaserwerkstoffe gilt, die in modernen Flugzeugen zum Einsatz kommen, weil diese Leichtbauteile den Treibstoffverbrauch und damit die Betriebskosten maßgeblich senken, profitiert einmal mehr von den Lieferungen an die beiden großen Flugzeugproduzenten Boeing und Airbus. Dabei sind es vor allem die Modelle Boeing 737 und 787, sowie Airbus A320, A330 und A350 XWB. Aber auch mit den Mittelstreckenjet-Erzeugern Bombardier und Embraer macht FACC gute Geschäfte. Dazu kommen Erlöse aus Zulieferungen für Triebwerke. Erst vor kurzem hat die FACC einen Großauftrag von Rolls-Royce erhalten.

Großer Bedarf an neuen Flugzeugen

Auch die langfristigen Aussichten scheinen gut zu sein: Denn laut den Prognosen von Boeing und Airbus soll das Passagieraufkommen jährlich um fünf Prozent wachsen. Damit werde sich die Flotte an Passagierflugzeugen weltweit von derzeit 21.000 bis 2035 auf 42.400 mehr als verdoppeln. Weil gut 14.800 Flieger durch neue, moderne Modelle ersetzt werden müssen, besteht laut einer Marktstudie in den nächsten 20 Jahren ein Bedarf an 36.300 neuen Flugzeugen.

Die FACC, die zuerst viel Geld in Forschung und Entwicklung steckt und dann von den Rückflüssen aus Lieferungen profitiert, will dementsprechend die Fertigungsrate in den nächsten Jahren stufenweise anheben. Während Unternehmenschef Robert Machtlinger für 2017/18 nur ein moderates Umsatzwachstum erwartet, sollen die Erlöse ab 2018 deutlich steigen. Das Ziel, 2020/21 einen Umsatz von einer Mrd. Euro zu erreichen, bleibt damit aufrecht.