Versicherungskonzern Allianz bekommt neuen Österreich-Chef

Wolfram Littich, geboren 1959, übergibt den Vorstandsvorsitz der nächsten Generation: Zum Nachfolger wird Mag. Rémi Vrignaud (40) vorgeschlagen. Littich leitet seit 2001 die österreichischen Allianz Gesellschaften mit aktuell 1,2 Millionen Kunden. Vrignaud soll am 25. August 2017 den Vorstandsvorsitz übernehmen. Geplant ist, zum Jahresbeginn 2018 die österreichischen Allianz Versicherungsgesellschaften in die Neuorganisation der Region Zentral- und Osteuropa einzubeziehen.

Rémi Vrignaud, gebürtiger Niederösterreicher, startete seine Karriere nach nach dem IBWL-Studiums an den Universitäten Wien und Melbourne 2000 bei der Bank Austria im Bereich Treasury. 2001 wechselte er zur Allianz als Assistent des Vorstandsvorsitzenden Littich und übernahm infolge rasch Führungsverantwortung. 2012 wurde ihm der Vorstandsvorsitz der Allianz-Tiriac SA in Rumänien überantwortet. Unter seiner Führung entwickelte sich das Unternehmen in wenigen Jahren zur Nummer Eins am Markt. Seit 2016 leitete Vrignaud das CEO-Office der Allianz SE.

(Red.)