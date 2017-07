Constantia Flexibles fixiert Milliardendeal mit US-Konzern

Dieser Deal kommt überraschend: Constantia Flexibles hat, wie am Montag bekannt gegeben wurde, einen Vertrag über den Verkauf ihrer Labels Division an Multi-Color mit einer Unternehmensbewertung von rund 1,15 Milliarden Euro (1,3 Milliarden Dollar) unterzeichnet. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen wird der Abschluss der Transaktion für das vierte Quartal 2017 erwartet.

Der Großteil der Transaktion wird direkt in bar bezahlt, zusätzlich erhält Constantia Flexibles Aktien von Multi-Color. Sobald die Transaktion abgeschlossen ist, wird Constantia Flexibles 16,6 Prozent der ausstehenden Aktien von Multi-Color halten, und damit zum größten Aktionär werden. Zwei Vertreter von Constantia Flexibles werden zukünftig im Board of Directors des Unternehmens sitzen.

Constantia Labels ist ein weltweit tätiger Anbieter von Etiketten für die Getränke- und Lebensmittelindustrie sowie für Haushalts- und Körperpflegeprodukte. Das Unternehmen hat langjährige Kundenbeziehungen mit führenden Marken. In 23 Werken in 14 Ländern arbeiten etwa 2.800 Mitarbeiter. Die Labels Division erzielte 2016 einen Umsatz von 605 Millionen Euro.

Multi-Color wurde 1916 gegründet und ist, mit Firmensitz in Cincinnati, Ohio, USA, einer der größten Etikettenhersteller weltweit. Multi-Color beliefert einige der prominentesten Marken in den folgenden Marktsegmenten: Gesundheitsprodukte, Haushalt & Körperpflege, Lebensmittel & Getränke, Spezialprodukte (Automobil & Gebrauchsgüter) sowie Wein & Spirituosen. Mit etwa 5.500 Mitarbeitern betreibt das Unternehmen 45 Produktionsstätten weltweit, erzielte im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 923 Millionen Dollar und einen Vorsteuergewinn von 88 Millionen Dollar. An der Börse ist das US-Unternehmen 1,4 Milliarden Dollar wert.

Karrieresprung für Mike Henry

Diese Transaktion vereint den führenden Lebensmittel- und Getränkebereich von Constantia Labels mit den starken Plattformen für Wein und Spirituosen sowie Haushalt und Körperpflege von Multi-Color. Außerdem erweitert sie die geografische Präsenz der Unternehmensgesellschaft und schafft langfristige Synergien, von denen alle Beteiligten profitieren, heißt es bei Constantia Packaging. Mike Henry, derzeit EVP von Constantia Labels, wird nach Abschluss der Transaktion designierter CEO von Multi-Color und wird eng mit dem derzeitigen CEO Vadis Rodato zusammenarbeiten, der nach einer Übergangsphase Anfang 2018 in den Ruhestand geht. Nigel Vinecombe bleibt in seiner aktuellen Funktion als Executive Chairman von Multi-Color. Nach Abschluss der Transaktion wird Multi-Color einen Pro-Forma-Umsatz von etwa 1,6 Milliarden Dollar und EBITDA von 300 Millionen Dollar generieren.

Alexander Baumgartner, CEO von Constantia Flexibles: „Nach einer detaillierten Strategieüberprüfung haben wir beschlossen, dass unsere leistungsstarke Labels Division besser zu einem anderen Partner passen würde, der ihr anhaltendes Wachstum weiter vorantreibt. Gleichzeitig wird Constantia Flexibles durch ihre Beteiligung in die zukünftige Erfolgsgeschichte von Multi-Color eingebunden." Constantia Flexibles werde Erlöse aus der Transaktion nutzen, um den Verschuldungsgrad zu reduzieren und um weitere Akquisitionen in der dynamischen und sich konsolidierenden flexiblen Verpackungsindustrie zu ermöglichen. Baumgartner: "Wir werden uns auf die Stärkung unserer bestehenden Divisionen Food und Pharma konzentrieren – mit innovativen Produkten und Dienstleistungen sowie neuen Technologien“.

Nigel Vinecombe, Executive Chairman von Multi-Color, bezeichnet die Akquisition von Constantia Labels als großen Meilenstein in der Entwicklung von Multi-Color: "Wir bringen hier sich ergänzende Unternehmen zusammen was Märkte und globale Aufstellung betrifft. So diversifizieren wir unser Geschäft und erschaffen einen Weltmarktführer mit einer Transaktion, die finanziell sehr attraktiv ist."

Goldman Sachs fungierte im Rahmen der Transaktion als führender Finanzberater für Constantia Flexibles, während Willkie Farr & Gallagher LLP rechtlich beratend zur Seite stand.