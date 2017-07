Swietelsky und SSB Bau sanieren Gleinalmtunnel-Röhre

Die Asfinag hat den Auftrag zur Sanierung der bestehenden Gleinalmtunnel-Röhre der Pyhrnautobahn (A9) an die Swietelsky Bau und die SSB Bau vergeben. Das Auftragsvolumen beträgt gut 76 Millionen Euro brutto, erklärte Asfinag-Geschäftsführer Alexander Walcher am Dienstag in einer Aussendung. Start der Arbeiten wird Mitte September sein. Die Fertigstellung der Modernisierung ist für Ende 2019 geplant.

Die fast 40 Jahre alte Röhre wird am kommenden Freitag durch die Eröffnung der zweiten Röhre ergänzt. Während des Sommerreise-Verkehrs werden beide Röhren in Betrieb sein, ehe die 1978 eröffnete Röhre saniert wird. Swietelsky und die Sanierung Straße Brücke Bau GmbH aus Kärnten sollen den Auftrag in einer Arbeitsgemeinschaft erfüllen. Start der Sanierung ist am 15. September. Von da an wird der gesamte Verkehr bis zur Fertigstellung durch die neue Röhre rollen.

(APA)