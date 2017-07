Landet die OMV auf der US-Sanktionsliste?

Solche Töne hat man in Brüssel schon lange nicht mehr vernommen: Die EU bereitet einen Vergeltungsschlag gegen die Vereinigten Staaten vor. Sollten die USA wie geplant neue Sanktionen gegen Russland beschließen, müsse Brüssel „bereitstehen, binnen weniger Tage zu reagieren“, wird Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in einem geleakten Memo zitiert. Am heutigen Dienstag soll der umstrittene Gesetzesentwurf das amerikanische Repräsentantenhaus passieren. Ziel der US-Politiker ist es, Donald Trump in seiner Russlandpolitik die Hände zu binden. Treffen könnten sie aber vor allem Europäer. Ganz vorne dabei ist auch Österreichs größtes Unternehmen, die OMV.