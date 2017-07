Trump: "Apple hat mir drei große Fabriken versprochen"

Apple-Chef Tim Cook setzt nach Darstellung von Präsident Donald Trump verstärkt auf die USA als Produktionsstandort. Er habe mit dem Manager gesprochen, sagte Trump in einem am Dienstag veröffentlichten Interview des "Wall Street Journals". "Er hat mir drei große Fabriken versprochen - groß, groß, groß."

Der iPhone-Konzern war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Trump verlangt von US-Konzernen, wieder verstärkt in ihrer Heimat zu produzieren und will so die Industrie beleben und Arbeitsplätze schaffen.

Apple hatte im Frühjahr neue Jobs in den USA in Aussicht gestellt. Zuletzt hatte Apple mehrfach betont, wie sehr sich das Unternehmen mit dem weltweit höchsten Börsenwert für Arbeitsplätze in den USA einsetzt. So hatte der iPhone-Hersteller bei der Hauptversammlung im Februar auf die 50 Milliarden Dollar verwiesen, die 2016 als Aufträge an US-Konzerne wie 3M gingen.

