Airbus verliert Schubkraft

Das neue Modell sollte die Erfolgsserie des Kurz- und Mittelstreckenjets A320, der dem europäischen Flugzeugbauer Airbus über Jahre fette Gewinne gebracht hat, fortsetzen. Aber nun sieht es ganz so aus, dass der A320neo ein Sorgenkind werden könnte. Die Auslieferung verzögert sich wegen anhaltender Triebwerksprobleme der Zulieferer, konkret ist es Pratt & Whitney.

Das belastet den Gewinn von Airbus. Mit einem Rückgang um 34 Prozent auf 895 Milllionen Euro sank das Nettoergebnis im zweiten Quartal zwar nicht so stark wie von Branchenexperten befürchtet. Wie der Flugzeugbauer am Donnerstag mitteilte, schrumpfte indes das Betriebergebnis (bereinigtes Ebit) mit einem Minus von 27 Prozent auf 859 Millionen Euro stärker als am Markt erwartet. Von Reuters befragte Analysten hatten mit einem Überschuss von 525 Millionen Euro und einem bereinigten Ebit von 910 Millionen Euro gerechnet.

Schon im ersten Quartal kam der Konzern nur deshalb auf ein Gewinnplus um die Hälfte auf 608 Millionen Euro, weil der Verkauf der Rüstungselektroniksparte allein 560 Millionen brachte. Ohne diesen Sondereffekt und positive Währungseffekte wäre praktisch nichts übrig geblieben.

Ladenhüter Riesenairbus

Der A320neo ist freilich nicht das einzige Sorgenkind: Fehlende Bestellungen für den Riesenjet A380 zwingen den Luftfahrt- und Rüstungskonzern zu einem weiteren harten Schritt. Ab 2019 sollen jährlich nur noch acht Exemplare des weltgrößten Passagierflugzeugs die Werkshallen verlassen. Vergangenes Jahr hatte Airbus noch 28 A380 ausgeliefert, für 2018 ist bereits eine Kürzung auf zwölf Jets geplant.

Und nicht zuletzt ist da der Militärtransporter A400M, ein seit Jahren Milliarden verschlingendes, aber nicht abhebendes Projekt. Allein im Vorjahr gab es Sonderlasten von 2,2 Milliarden Euro.

All diese Unbill wirkt sich negativ auf die Jahresprognose aus: Airbus hat am Donnerstag die Auslieferungsprognose unter Vorbehalt gestellt. Das Ziel von 700 ausgelieferten Zivilflugzeugen im laufenden Jahr werde nur erfüllt, wenn die Triebwerkshersteller ihre Zusagen einhielten.

Boeing-Aktie auf Rekordhoch

Im ewigen Match mit dem US-Rivalen Boeing scheint dieser zumindest jetzt die Nase vorn zu haben. Der Konzern hat seine - auch nicht gerade geringen Probleme mit dem Dreamliner 787 längst überwunden und profitiert nun von der guten Nachfrage. Boeing hat im zweiten Quartal wie berichtet 1,76 Milliarden Dollar verdient und hob daher zum zweiten Mal im laufenden Jahr die Gewinnprognose an. während die Beoing-Aktie am Mittwoch einen Sprung von zehn Prozent auf ein Rekordhoch von 233,45 Dollar machte, verbilligten sich die Airbus-Papiere im Frühhandel um gut drei Prozent. Seit Jahresbeginn ist der Kurs allerdings von 63 auf 72 Euro gestiegen.