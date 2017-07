Es läuft nicht rund bei Nestle

Dass er für eine Neuausrichtung geholt wurde, hat Mark Schneider gewusst. Nun muss der neue Nestle-Chef den Aktionären aber auch erklären, warum der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern einen eher flauen Jahresstart hingelegt hat. Im ersten Halbjahr lag das organische Wachstum der Schweizer Traditionsfirma mit Marken wie Nescafe und Maggi bei 2,3 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Im ersten Quartal waren es ebenfalls 2,3 Prozent gewesen - der langsamste Jahresstart für den Konsumgüterriesen seit über einer Dekade.

Analysten hatten mehr erwartet. Die Aktie gab daraufhin gut zwei Prozent nach. Die Analysten von Baader Helvea sprachen von "durchweg schwachen" Zahlen. Das verhaltene Wachstum dürfte den Druck auf die Konzernführung weiter erhöhen, strategische Änderungen anzupacken.

Gebremste Prognose

Immerhin: Der Nettogewinn stieg in der ersten Jahreshälfte um 19 Prozent auf 4,9 Milliarden Franken (4,39 Mrd. Euro). Der Umsatz lgte nur um 2,3 Prozent zu. Für das Gesamtjahr rechnet Nestle weiterhin mit einem organischen Wachstum zwischen zwei und vier Prozent. Allerdings werde der Zuwachs wahrscheinlich in der unteren Hälfte dieser Spanne liegen.

"Das organische Wachstum im ersten Halbjahr entsprach nicht vollkommen unseren Erwartungen", resümierte Schneider. In Europa machte Nestle das warme Wetter zu schaffen - denn dadurch greifen die Konsumenten weniger zu Pizza oder Suppen des Schweizer Konzerns. Bislang konnte Nestle solche Phasen mit höheren Verkäufen von Eiscreme und Wasser kompensieren. Doch das Eiscreme-Geschäft hat Nestle in ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Konkurrenten R&R ausgelagert und profitiert deshalb nicht mehr im selben Umfang von steigenden Verkäufen.

Zudem konnte der Konsumgüterriese seine Preise nicht wie erhofft anheben. Grund dafür war zum einen die weiterhin maue Wirtschaftsentwicklung in Teilen der Welt. Zudem konnte Nestle die stark schwankenden Rohstoffpreise nicht zeitnah weitergeben.

Asien macht Freude

Lichtblicke gibt es hingegen in Asien: Dort habe sich die lange kriselnde Konzernmarke Yinlu für Erdnussmilch und Reis-Porridge zuletzt wieder besser entwickelt und den lange Zeit sinkenden Umsatz stabilisiert. Noch sei es jedoch zu früh, um aufzuatmen: Nestle müsse zuerst abwarten, wie nachhaltig die Erholung sei, sagte Finanzchef François-Xavier Roger in einer Telefonkonferenz. "Aber wir sind jetzt in einer viel besseren Position." In Asien verzeichnete Nestle das mit Abstand stärkste organische Wachstum von allen Regionen.

Schneider wird sich somit auch massive Kritik des aktivistischen Investors Daniel Loeb gefallen lassen müssen, der bei Nestle mit einem über 3,5 Mrd. Dollar (3,01 Mrd. Euro) schweren Anteil eingestiegen ist. Er hatte mit Forderungen nach einer höheren Rendite, einem Aktienrückkauf und einem Verkauf des milliardenschweren L Oreal-Anteils für Schlagzeilen gesorgt. Loeb hat schon kritisiert, der Nahrungsmittelriese sei zurückgefallen und wachse im Vergleich zur Konkurrenz zu langsam. Das Halbjahr bestätigt ihn.