Fressnapf will in Österreich Tomy's Zoo übernehmen

In der österreichischen Tierfachmarktbranche steht eine Übernahme an. Der Österreich-Ableger der deutschen Heimtierbedarfskette Fressnapf kauft demnächst die 1989 in Niederösterreich gegründete Zoo- und Aquaristikfachkette Tomy's Zoo.

Es geht um den Erwerb aller Anteile an der Tomy's Zoo GmbH (St. Pölten) durch die in Salzburg ansässige Fressnapf Handels GmbH.

Die bisherigen Gesellschafter von Tomy's Zoo, Horst Tomaschofsky sowie Reinhold und Andrea Draxler, trennen sich von ihren Anteilen. Mit der Fressnapf-Gruppe wurde erfolgreich verhandelt. Der Deal steht nun noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Wettbewerbshüter.

Fressnapf Österreich gehört zur europaweit tätigen Fressnapf-Gruppe mit Hauptsitz im deutschen Krefeld. In Österreich ist die Kette seit 20 Jahren am Markt. Sie ist hier ebenso wie in Deutschland Marktführer im Heimtierbedarf. Zur Zeit werden in dem Franchisefilialunternehmen hierzulande 125 Filialen geführt. In die österreichischen Standorte, darunter in die Eröffnung drei neuer Läden, wurden voriges Jahr rund 4 Millionen Euro investiert. Samt der zur Gruppe gehörenden fünf Megazoo-Märkte kam Fressnapf in Österreich 2016 auf einen Umsatz von 179 Mio. Euro.

Tomy's Zoo wurde von Werner und Horst Tomaschofsky gegründet. Filialen gibt es der Firmenhomepage zufolge in St. Pölten, Wien, Klosterneuburg, Brunn, Langenrohr, Steyregg, Weiz, Oberwart, Graz und Klagenfurt.

