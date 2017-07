Werbung bringt Deutscher Telekom Boykottaufrufe von Türken

"Würden Sie noch Urlaub in der Türkei machen? Über 100.000 Nutzer von ,T-Online.de‘ sagen: Nein“. Mit diesem Verweis auf eine nicht-repräsentative Online-Umfrage warb das deutsche Internet-Portal T-Online diese Woche auf elektronischen Werbeflächen in mehreren deutschen Städten. Die Aufmerksamkeit, die damit geweckt wurde, dürfte jedoch nicht ganz beabsichtigt gewesen sein. Denn vor allem die Türkischstämmige reagierten auf die Werbung - allerdings auf negative Weise.

Wie die deutsche Tageszeitung "Welt" berichtet, posteten mehrere türkische Blogger auf Social-Media Plattformen Fotos der Werbung, kombiniert mit einem Boykottaufruf. „T-Online in Düsseldorf mit dem letzten Versuch der Türkei wirtschaftlich zu schaden. Wir dürfen uns das alles nicht mehr gefallen lassen! #Boykott.“, schrieb etwa der Blogger Bilgili Üretmen auf Facebook. Ihm antworteten tausende Facebook-Nutzer mit ähnlichen Kommentaren. Betroffen davon war jedoch nicht das Nachrichtenportal T-Online, das vor sondern die Deutsche Telekom. Dabei hat die mit T-Online gar nichts mehr zu tun.

T-Online vor zwei Jahren verkauft

Das Nachrichtenportal verwendet zwar nach wie vor die gleiche Schrift und die gleiche Farbe wie die Telekom, gehört allerdings schon länger nicht mehr zu dieser. Bereits vor zwei Jahren verkaufte die Telekom das T-Online-Newsportal samt Marke und Nutzungsrecht des bekannten T-Logos an Ströer, einen der größten Vermarkter für Außen- und Online-Werbung in Deutschland. Die Telekom reagierte daher sofort darauf und stellte klar, dass sie mit dieser Umfrage nichts zu tun hätte. T-Online wiederum reagierte, indem es erklärte die Werbung zurückzuziehen.

Geholfen hat es den beiden Firmen nicht. Viele Türkischstämmige fühlten sich in ihrem Boykottaufruf bestätigt und agitierten weiterhin gegen die Telekom. Andere wiederum kritisierten die Firmen, dass sie vor den "Erdogan-Schergen" so schnell in die Knie gegangen waren.

>>> Link zum Artikel in der "Welt"

