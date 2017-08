Bei Unilever zittert man um Jobs

Die deutschen Arbeitnehmer des Unilever-Konzerns kommen heute zu Betriebsversammlungen zusammen. Es geht um angekündigte Sparmaßnahmen in Deutschland, Österreich und Schweiz. In dieser Region beschäftigt Unilever rund 5.000 Mitarbeiter an elf Standorten. Weltweit beschäftigt Unilever 168.000 Beschäftigte.

Die Gewerkschaft befürchtet massive Verluste an Arbeitsplätzen und schlechtere Sozialbedingungen. Bis zu 1.000 Jobs könnten an neun deutschen Standorten auf der Kippe stehen, heißt es.

Unilever hatte im Februar einen Übernahmeversuch des Konkurrenten Kraft Heinz abgewehrt und daraufhin ein Programm zu Verbesserung von Effizienz und Profitabilität aufgelegt. Unter anderem sollen die Kosten innerhalb von drei Jahren um 6 Mrd. Euro sinken und die operative Marge von 16,4 auf 20 Prozent steigen.

Vom Margarine-Geschäft will sich Unilever trennen. Davon wäre das Werk Pratau in Sachsen-Anhalt betroffen. Auch die Werke in Auerbach (Sachsen), Stavenhagen (Mecklenburg-Vorpommern) und Heilbronn stehen laut Betriebsrat "ganz auf dem Prüfstand". Zudem drohten den Beschäftigten in der Produktion "überall deutliche Verschlechterungen bei den Sozialleistungen."

Ein Unternehmenssprecher sagte dagegen, das Unternehmen wolle gemeinsam mit den Arbeitnehmern die Produktions- und Logistikstrukturen überprüfen. Entscheidungen seien erst in einigen Monaten zu erwarten. Zu der Betriebsversammlung in der deutschen Konzernzentrale in Hamburg werden alle Standorte hinzugeschaltet. Auch die deutsche Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) hat sich angekündigt.