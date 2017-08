Siemens macht Cashcow Medizintechnik zum Börsestar

Joe Kaeser liebt Umbauten. Seitdem der Finanzexperte 2013 die Führung von Siemens übernommen hat, hat sich in dem deutschen Industrie-Flagschiff vieles geändert. Kaeser richtete es mit seiner "Vision 2020" auf die wachstumsträchtigen Geschäftsfelder Digitalisierung, Automatisierung und Elektrifizierung aus. Aber frei nach dem Motto eines bekannten Heimwerkermarktes gibt es noch viel zu tun. Und so setzt Kaeser, dessen Vertrag gerade bis 2021 verlängert worden ist, zum nächsten Coup an: Die Medizintechnik, schon seit längerem eine Cashcow des Unternehmens, geht über den Verkauf nuer Aktien 2018 an die Börse. Dies wurde am Donnerstag erstmals offiziell gemacht.

Bisher stand auch die Möglichkeit im Raum, dass die Sparte mit einem bereits gelisteten Unternehmen fusioniert werde, oder die neuen Aktien an die eigenen Investoren verschenkt werden könnten. So hatte Siemens das zum Beispiel bei Osram gemacht. Finanzchef Ralf Thomas nannte den Börsengang die beste Option. An welcher Börse die Aktie künftig gelistet sein wird, in Deutschland oder doch den USA, ist noch nicht entschieden. Das unter dem Kunstnamen Healthineers laufende Geschäft konnte Umsatz, Auftragseingang und Ergebnis im dritten Quartal leicht steigern.

Aktie gibt nach

Der gesamte Siemens-Konzern schnitt im dritten Geschäftsquartal allerdings schwächer ab als von Branchenexperten erwartet. Das war auch den deutlich weniger Aufträgen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum geschuldet. Erhebliche Rückgänge musste das neu formierte Windgeschäft Siemens Gamesa und die Stromerzeugungssparte Power and Gas hinnehmen. In der Sparte Power and Gas, in der unter anderem das Geschäft mit Turbinen gebündelt ist, brach der Auftragseingang um 41 Prozent ein, die Umsätze sanken um zwölf Prozent. Das Geschäft leidet unter Überkapazitäten und Preisdruck. Höhere Restrukturierungskosten drückten das Ergebnis zusätzlich, welches um 23 Prozent abnahm. Restrukturierungskosten belasteten auch das Windenergiegeschäft von Siemens Gamesa.

Während der Auftragseingang insgesamt um sechs Prozent auf 19,8 Mrd. Euro fiel, wuchs der Umsatz um acht Prozent auf 21,4 Mrd. Euro, auch dank der Erstkonsolidierung von Siemens Gamesa. Vergleichbar - also bereinigt um Währungs- und Zu- und Verkäufe stieg der Umsatz um drei Prozent. Das Ergebnis im industriellen Geschäft verbesserte sich um drei Prozent auf 2,25 Mrd. Euro. Die Marge im Industriegeschäft ging allerdings wegen Belastungen im Zuge der Übernahme von Mentor Graphics sowie des Zusammenschlusses des Windgeschäfts mit der spanischen Gamesa zurück. Auch die Abschreibungen legten in diesem Zusammenhang um 161 auf 339 Mio. Euro zu. Unter dem Strich verdiente Siemens mit knapp 1,5 Mrd. Euro doch um sieben Prozent mehr als im Vorjahr. Hier hatten Analysten mit einem leichten Rückgang gerechnet.

Dennoch rutsche die Aktie, ein Schwergewicht im Dax, im Morgenhandel um zwei Prozent ab.

Kaeser bekräftigte aber die Jahresprognose: Die Marge der Industriegeschäfte soll weiter zwischen 11 und 12 Prozent landen, das Ergebnis je Aktie innerhalb einer Bandbreite von 7,20 Euro bis 7,70 Euro liegen, was einem Konzerngewinn von bis zu 6,5 Mrd. Euro entsprechen würde. Der Umsatz soll aus eigener Kraft leicht wachsen.

Positiv entwickelte sich hingegen der Bereich Digitale Fabrik, der Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis im zweistelligen Prozentbereich steigern konnte. Integrationskosten für die Übernahme von Mentor Graphics von 77 Mio. Euro und Investitionen in die Plattform Mindsphere bremsten jedoch das Ergebniswachstum.

Aufrüsten gegen China-Konkurrenz

Ebenfalls gut lief das Zuggeschäft, das Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis verbessern konnte. Die Sparte steht derzeit im Mittelpunkt von Spekulationen: Insider gingen davon aus, dass bereits am Mittwoch im Aufsichtsrat eine Entscheidung fallen sollte, ob Siemens mit dem Konkurrenten Bombardier das Zuggeschäft in zwei Joint Ventures bündelt. Damit wollen die beiden Konzerne, zusammen mit der französischen Alstom die welweit größten anbieter, gegen die chinesischen Konkurrenz rüsten. Kaeser dämpfte am Donnerstag die Erwartungen an eine rasche Fusion. "Natürlich wird man eine starke Nummer zwei bauen müssen", sagte er. Die Branche müsse darauf reagieren, dass - fast unbemerkt von den Wettbewerbsbehörden - in China durch die Fusion der Nummer eins und zwei der Weltmarktführer CRRC entstanden sei. "Aber ich würde nicht darauf wetten, dass es schnell geht", so Kaeser weiter. Das Geschäft von Siemens in dem Bereich sei "in gutem Zustand". Den Namen des kanadischen Rivalen Bombardier erwähnte Kaeser übrigens nicht. Insidern zufolge ist die Entscheidung vertag worden.