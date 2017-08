Investoren werfen Amazon Geld für Mega-Anleihe hinterher

Während US-Präsident Donald Trump auf Twitter gegen die Steuerpraktiken von Amazon wettert, zeigen die Anleger großes Vertrauen in den Online-Riesen. Amazon hat bei Investoren 16 Milliarden Dollar eingesammelt um den

texanischen Bio-Supermarktkette Whole Foods Market. Der weltgrößte Versandhändler möchte nach eigenen Angaben damit aber auch eine in diesem Jahr fällige Anleihe zurückzahlen.

Es ist eine Anleihe der Superlativen: Es ist die viertgrößte Emission dieses Jahres und laut Bloomberg die elftgrößte Anleihe, die jemals begeben wurde. Die Nachfrage nach dem neuen Mega-Bond war fast dreimal so hoch wie das Angebot – und das, obwohl die Anleger ihr Geld zum Teil erst nach 40 Jahren zurückbekommen. Solch lange Laufzeiten werden oft kritisch gesehen, weil die Ausfallrisiken kaum kalkulierbar sind.

Bei Amazon hingegen ist alles anders. Das Unternehmen konnte aufgrund des Ansturms auf die Papiere während der Platzierung sogar den Zinssatz senken. Ursprünglich bot der Konzern Anlegern einen Aufschlag von 1,65 Prozent auf den Zinssatz von US-Staatsanleihen, nun zahlt er nur einen Aufschlag von 1,45 Prozent. Eine im Jahr 2057 fällige Amazon-Anleihe wird mit zum Beispiel 4,25 Prozent verzinst.

