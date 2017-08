Leichtfried zu Niki: "Lassen niemanden im Regen stehen"

Jetzt hat die Insolvenz der Niki-Mutter Air Berlin auch die österreichische Bundesregierung erreicht. Infrastrukturminister Jörg Leichtfried (SPÖ) kann sich im - aus seiner Sicht sehr unwahrscheinlichen - Fall des Falles vorstellen, der Fluggesellschaft Niki eine Nothilfe zu gewähren. Die deutsche Regierung hatte der insolventen Niki-Mutter Air Berlin eine solche in Höhe von 150 Mio. Euro gewährt. Air Berlin hat bei der heimischen Regierung bereits um Hilfen vorgefühlt.

Am Rande einer Pressekonferenz sagte Leichtfried auf Nachfrage zu einem etwaigen Regierungskredit für Niki: "Derzeit sind die Indizien so, dass das nicht notwendig ist, dass Niki eigentlich gut da steht. Niki ist auch nicht vom Insolvenzantrag betroffen."

"Sollte sich aber die Situation ergeben, dass Arbeitsplätze massiv betroffen sind oder Österreicher nicht mehr von ihren Reisen zurückkehren können sollten, dann muss man natürlich überlegen, wie man helfen kann", sagte Leichtfried. Derzeit sei eine solche Situation aber nicht absehbar. Wir werden niemanden im Regen stehen lassen und uns im Falle einer Insolvenz um eine Lösung bemühen, wird Minister Leichtfried zitiert.

"Wir sind schon in Kontakt um österreichische Bundeshilfe, sollte ein Konkursfall eintreten", bestätigte Niki-Betriebsrat Stefan Tankovits am Freitag nach einer Betriebsversammlung der Fluggesellschaft in Wien.

Betriebsrat:" Viel Frust und Wut"

Der Betriebsrat baut aber auf die die Zusage der Air-Berlin-Geschäftsführung, dass der Fluglinie Niki Liquidität zur Verfügung gestellt werde. "Wir haben auch die Anzeichen bekommen, dass Air Berlin sehr interessiert daran ist, hier den Betrieb am Laufen zu halten, um uns dann möglichst reibungslos verkaufen zu können", sagte Tankovits. Auszuschließen sei eine Insolvenz aber nicht. "Wir sind auf alles vorbereitet."

Nach der Insolvenz von Air Berlin gebe es viel Frust und Wut unter den Beschäftigten, so Tankovits nach der Betriebsversammlung. Die Air Berlin müsse handeln, aber es gehe um viel mehr als darum, Gläubiger zu befriedigen - es gehe um unsere Arbeitsplätze. Rund 200 Beschäftigte waren bei der Betriebsversammlung am Flughafen Schwechat anwesend. Sowohl in Wien als auch am Standort Düsseldorf, wo ein überwiegender Teil der Niki-Flotte stationiert ist, wurden die Mitarbeiter über den Stand der Dinge informiert werden.

Auf den Punkt gebracht: Niki ist - bisher- nicht von der Pleite der Muttergesellschaft betroffen. Noch nicht, deshalb drängt auch die Zeit. Denn lange kann sich die Tochter nicht allein in der Luft halten, so läuft etwa der gesamte Vertrieb gemeinsam.

Das Tempo, das in Deutschland - namentlich von Air Berlin, aber auch von der deutschen Regierung und der Lufthansa als Hauptinteressenten - für den Verkauf von Air-Berlin-Teilen an den Tag gelegt wird, ist den Österreichern daher sehr recht. Schon ab heute verhandelt die deutsche AUA-Mutter Lufthansa über die von ihr angestrebte Übernahme von 90 der 140 Air-Berlin-Flugzeuge sowie eine komplette Übernahme von Niki.

Bisher kaum Informationen

"Wir hoffen auf Klarheit, wir sind bereit zu Gesprächen. Es kann uns gar nicht schnell genug gehen", sagt der Niki-Betriebsratschef. Der "Presse" gegenüber hat er mehrfach kritisiert, dass bisher über die prekäre Situation bei Air Berlin nur ganz spärlich Informationen geflossen seien. So wei auch die Insolvenz überraschend gekommen.

Bei der Übernahme von Air Berlin kann und wird, wie die deutsche Regierung erklärt hat, nicht ausschließlich die Lufthansa zum Zug kommen. Es geht dabei vor allem um kartellrechtliche Fragen. Nach Angaben der deutschen Belegschaftsvertreter im Lufthansa-Aufsichtsrat wird jetzt aber einmal exklusiv mit der Kranich-Airline verhandelt, danach würden wohl die anderen Interessenten eingeladen, um ein gemeinsames Paket zu schnüren.

Insgesamt hat Air Berlin rund 8000 Beschäftigte. Der Generalbevollmächtigte der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin ist zuversichtlich, dass die Arbeitsplätze der meisten der 8.600 Mitarbeiter gerettet werden können. "Endgültig sicher ist man erst, wenn die Verträge unterzeichnet sind. Aber wir befinden uns in sehr guten Gesprächen mit potenziellen Käufern", sagte Frank Kebekus dem "Handelsblatt" vom Freitag.

In Gewerkschaftskreisen wird befürchtet, dass bei der Aufspaltung der Niki-Mutter Air Berlin vor allem das Bodenpersonal unter die Räder kommen könnte. Diese Sorge könne er "nur zum Teil nachvollziehen", sagte Kebekus. Er sei "da durchaus optimistischer als die Gewerkschaften", sagte er und verwies etwa auf die Air Berlin Technik mit 800 Mitarbeitern. Sie sei ausgelagert und es handle sich um ein eigenes Insolvenzverfahren. Eine komplette Liquidation der Sparte sehe er nicht.

(APA/Reuters/red.)