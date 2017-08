RLB OÖ löst Vertrag von Vorstand Starzer vorzeitig auf

Unter den 15 Personen, die sich in einem der größten Bestechungsskandale Österreichs - Stichwort: Buwog-Privatisierung - vor Gericht zu verantworten haben, ist auch Georg Starzer, Vorstand der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (RLB OÖ). Er ist nur mehr bis nächste Woche Vorstand. Der Aufsichtsrat und Firmenkundenvorstand Georg Starzer (60) hätten sich auf eine vorzeitige Auflösung des Vorstandsmandates geeinigt, teilte die Raiffeisenlandesbank am Donnerstag mit.

Als Anlass gab das Geldinstitut die von der Finanzmarktaufsicht (FMA) geäußerte Ansicht an, dass "die zeitliche Beanspruchung, die mit dem bevorstehenden Buwog-Verfahren verbunden sein wird, zu groß ist, um den Aufgaben als Vorstand so wie bisher nachkommen zu können."

Starzers Vorstandsvertrag wäre bis Ende März 2019 gelaufen und wird nun per Ende August 2017 einvernehmlich aufgelöst.

Für die RLB OÖ bestehe freilich kein Anlass, an der Integrität von Starzer zu zweifeln, fügte sie in ihrer Pressemitteilung hinzu. Sie verwies auch auf Aufsichtsrats-Präsident Jakob Auer, der immer bekräftigt habe, dass die RLB keine Vorverurteilung vornehmen werde. Auch in der heutigen Mitteilung bedankte sich der Aufsichtsrat ausdrücklich bei Georg Starzer für 37 Jahre Tätigkeit in der Bank, davon 29 Jahre im Vorstand. Seine Agenden werden von anderen Vorständen übernommen.

Wie es weiter hieß, wird das Treasury - bisher bei Vizegeneraldirektorin Michaela Keplinger-Mitterlehner - dem Vorstandsbereich von Vorstandschef Heinrich Schaller zugeordnet. Reinhard Schwendtbauer übernimmt von Schaller den Bereich Konzernrechnungswesen und Controlling.

(APA)